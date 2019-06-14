Были пухлые, а теперь вареники. Ляйсан Утяшева неудачно увеличила губы

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Теперь «губы толще ног», считают разочарованные поклонники.

Недавно 33-летняя гимнастка Ляйсан Утяшева рассказывала своим подписчикам в Инстаграме о том, что любит свои морщинки и спокойно относится к возрастным изменениям. Для сохранения молодости и гладкости кожи она не делает специальных процедур.

«Мне нравится, что у меня появляются веснушки. Я благодарно принимаю все, что дает время», - заявляет Ляйсан Утяшева.

Эта позиция за натуральность и естественность пришлась по душе поклонникам спортсменки.

Однако, после нового фотоснимка в блоге гимнастки, Утяшеву заподозрили в обмане. Дело в том, что она опубликовала снимок, на котором запечатлена в полный рост. Гимнастка стоит в коротких шортах и рубашке, глаза скрыты под солнцезащитными очками. Подписчики Утяшевой поспешили сообщить, что ее ноги восхищают своей стройностью: «Божественные ножки!», «Бесконечные ноги».

Губы Утяшевой, наоборот, подверглись критике. Некоторые из интернет-пользователей обратили внимание, что эта часть лица стала привлекать своей чрезмерной пухлостью.

Явно выделяющиеся пухлые губы на фоне всего лица теперь стали похожи на вареники, отметили в Сети. Люди считают, что Утяшевой неудачно провели инъекции по увеличению, что привело к непропорциональности в облике спортсменки.

Поклонники негодуют, неужели гимнастка поступилась своими принципами и поддалась веяниям современной моды, неудачно увеличив свои губы.