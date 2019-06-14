До Виторгана, как до луны пешком! Богомолов в интервью с Собчак показал надменность

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Ксения Анатольевна потеряла голову от любви к Богомолову.

Несколько часов назад на YouTube-канале «Осторожно, Собчак!» вышел новый выпуск, в котором Ксения Анатольевна взяла интервью у режиссёра и поэта Константина Богомолова. Ксения сказала Константину, что несколько раз была на его встречах со зрителями, и она удивлена, что Богомолов бывает, высокомерен по отношению к людям, которые восхищаются режиссёром. Константин ответил, что он не любит, когда его хвалят, за то, что он сам считает занижением планки.

«Я слишком себя люблю, чтоб позволить кому-то хвалить меня, за то, что я не считаю абсолютом», - сказал Богомолов. Не вооруженным глазом видно, как Ксения сияет рядом с Константином, поправляет волосы, улыбается ему и хихикает над каждым высказыванием поэта.

«Я смотрю и понимаю, что это реально идеальный вариант для Собчак, т.к на него она смотрит снизу вверх, а он писается от своего превосходства», - комментируют видео зрители. Скорее всего, Ксении нравится, когда на нее смотрят свысока и позволяют любить себя. Богомолов, как поэт любит только себя и свое творчество - это видно в интервью, он неоднократно говорит о любви к себе. Обозреватели в комментариях прозвали Богомолова «Нарциссом обыкновенным».

Видимо, Виторган окутывал Ксению теплом и любовью, что очень не устраивало скандальную Ксению. По экс-супругу Ксении видно, что он семейный, брутальный, умный, скромный и романтичный мужчина с юмором, а вот Богомолова охарактеризовали, как надменного, занудного. Он ведет себя по-хамски по отношению к Ксении. Очевидно, что Богомолову до Виторгана, как до луны пешком.

«Ты не реагируешь на мысль, потому что на мысль реагировать сложно. Так Ксению глупой еще не называли», - пишут инсайдеры. Ксении, по-видимому хочется, чтоб ее всячески унижали, а не носили на руках.