Плевать на ребенка? Избранница Бондарчука курит во время беременности

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Паулина Андреева попыталась скрыть свободным платьем округлившийся животик.

Федор Бондарчук со своей избранницей находятся в отношениях с 2015 года. Ни у кого из поклонников не возникает никаких сомнений по поводу их крепких отношений. Всем известно, что Бондарчук является талантливым режиссером, а Паулина прекрасной актрисой. Собственно, в мире кино они и познакомились.

На Кинофестиваль «Кинотавр» пара приехала вместе. Довольно странный наряд выбрала актриса для такого мероприятия. Балахон ярко оранжевого цвета и черные сланцы. Однако, костюм такой был выбран не спроста.

Фанаты и гости кинофестиваля заметили, что у Паулины уже достаточно большой животик. А так как актриса при росте 171 см, весит 53 кг, то «наесть» такое пузо она просто физически бы не смогла. То, что пара ждет пополнение - это прекрасно!

Но тот факт, что актриса продолжает курить будучи беременной, фанаты посчитали возмутительным.

Курение вредит вашему здоровью

На вечеринке после официальной части фестиваля, Паулина прятала сигарету от фотографов за спину. Будущая жена Бондарчука курит во время беременности? Такое видео выложил в телеграмм канал один из поклонников Андреевой. Можно предположить, что к своему нынешнему положению актриса относится не серьезно и ей совершенно плевать на ребенка.

Отметим также, что на всех последних фотографиях на своей странице в Instagram актриса одета в свободные платья, которые скрывают фигуру беременной женщины.