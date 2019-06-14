Недолго счастье длилось. Николаев опять «сбежал» от Проскуряковой

Сегодня, 10:30

Выбирая между женой и новой поездкой, Игорь, похоже, выбрал второе.

Что лучше, провести время с супругой или согласится на внезапно подвернувшуюся поездку? Не знаем, как бы поступил другой человек, но Игорь Николаев не захотел оставаться в Юрмале. В Латвию он улетел пару дней назад с 3-летней дочкой Вероникой, правда, матери с ними не было. Спустя время Юлия Проскурякова все же решила навестить дочь, но, судя по всему, опять столкнулась со «стеной» непонимания от Николаева. Он снова «сбежал» от жены, и на этот раз отправился во Вьетнам, оставив Юлию в Юрмале.

Пока Николаев играет роль гидрометцентра Вьетнама, Проскурякова пытается сгладить одиночество в кругу подружек.

Да, судя по очередной разлуке, счастье в паре длилось недолго. Николаев и Проскурякова в браке всего лишь несколько лет, а уже испытывают кризис отношений. Игорь и вовсе скрывается от супруги. Такое поведение не может быть случайным, простым совпадением. Похоже, композитор совсем остыл к Юлии и всеми способами пытается избегать ее общества, везде таская за собой их общего ребенка