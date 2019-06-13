Косметика без этики – Лазарев «дорекламировался» до непроверенных компаний-мошенников

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Справив «рекламную» свадьбу, певец забыл о чувствах своих поклонниц.

Шокировав всех своих подписчиц видео, якобы, со свадьбы, Сергей Лазарев не постеснялся прорекламировать «абсолютно честную» мошенническую схему, за которую Сергею, судя по всему, заплатили огромные суммы. Лазарев, как поняла вся многомиллионная аудитория, «дорекламировался» до непроверенных компаний-мошенников, которые готовы отдать певцу миллион один другой миллион.

Своим подписчикам Сергей предложил подписаться на все подписки своей страницы в Instagram, чтобы претендовать на подарки в рамках конкурса. Естественно, подписаться необходимо на более чем сто аккаунтов, среди которых и Gismeteo, и блогер-певец DAVA, и даже странные компании по продаже косметики.

Судя по комментариям, фирмы, которые предлагают «элитную» корейскую косметику, на самом деле работают без какой-либо этики. Сразу всплывают недействующие промоакции и скидки, надувательство подписчиков в том, какой товар привозится к месту назначения. Толпы поклонников ринулись подписываться на вторую страницу знаменитого певца, однако Сергей, похоже, попросту манипулирует любовью публики и темой своей свадьбы и даже не стесняется опускаться до рекламы странных фирм и продавцов.