800 г скинула – это успех! ТНТ поиздевался над Черно за ее обжорство

Сегодня, 22:12

Канал потихоньку «сливает» полную участницу с телепроекта.

«За что мне эти наказания? Почему я жирная?» – с этих слов начался диалог Саши Черно со своим супругом Йосифом Оганесяном. Участница телепроектов «Дом-2» и «Спаси нашу любовь» практически впала в депрессию из-за своего веса. Девушка заметно имеет лишние килограммы, но никак не может сбросить хотя бы несколько ради своего здоровья. Именно вес мешает ей забеременеть, плохо сказывается на отношениях с другими участниками и постоянно становится причиной насмешек. На этот раз даже ТНТ поиздевался над Черно за ее обжорство, написав, что «полет нормальный, отвес – 800 г».

800 г скинула – это успех! Черно никак не может улучшить свою фигуру только по одной причине – постоянно питается неправильной едой и не может себя в этом ограничить. «Хочу шоколадки и печенюшки», – пожаловалась Александра своему супругу, но и он не доволен отсутствием силы воли у избранницы. Как бы девушка ни рассказывала про диеты, но все равно не может продержаться даже несколько дней.

Канал также перестает быть тактичным в этом вопросе, все чаще в грубой форме намекая на катастрофическую потребность в похудении. Про Черно и так огромное количество негативных отзывов, а ТНТ только подливает масла в огонь.