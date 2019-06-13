Каналья или Констанция? Бородина может бросить «Дом-2» из-за роли в «Трёх мушкетёрах»

Сегодня, 21:00

Решив попробовать себя в кино, телеведущая, очевидно, даже не постеснялась сняться с жеребцом.

Неожиданностью для всех подписчиков Ксении Бородиной в Instagram стала, пожалуй, самая необычная публикация знаменитой телеведущей за последнее время. Короткая заметка: «Мушкетёры 15 лет спустя», – заставила задуматься о роли Ксении в «Трёх мушкетёрах». Как известно, Бородина достаточно эффектная и артистичная творческая личность, проработавшая на телевидении больше 15 лет, однако за всё это время Ксюшу заметили не так много режиссеров.

Видимо, после череды второсортных ролей эффектная мама двух дочерей может даже бросить скандальный телепроект «Дом–2», где является несменной ведущей на протяжении стольких лет. Сами фильмы о главных героях романов Александра Дюма-отца выходят не так редко, как можно подумать. За последние десять лет появилось около 6 экранизаций о Д'Артаньяне и его друзьях, однако, видимо, планируется ещё один фильм, ил даже сериал, но уже с участием Ксении.

Талантливая звезда, естественно, может сыграть как Констанцию, так и каналью, то есть знаменитого мошенника, о котором в советском фильме бранился Михаил Боярский. Важно отметить, что у Ксении красивое белое платье в пол, которое она украсила гнедой лошадью рядом.