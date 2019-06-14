«Тюленя на берег выбросило» — Фанаты высмеяли Бузову за провальную съёмку

Сегодня, 10:00

Абсолютное отсутствие женственности, «деревянная» поза и нелепая мимика показали певицу не с лучшей

стороны.

В последнее время Ольга Бузова всё чаще подвергается критике со стороны фанатов: недочёты фигуры, провальный вокал и умственные способности. Поводом очередной волны недовольств стала новая фотосессия певицы. В соцсети Ольга опубликовала серию снимков, где позирует на побережье Турции. На фото Ольга в купальнике лежит у берега моря в образе страстной нимфы. И всё бы ничего, вот только полное отсутствие женственности, «деревянная» поза и нелепая мимика явно показали певицу не с лучшей стороны.

Фанаты буквально высмеяли Бузову за провальную съёмку. «Тюленя на берег выбросило»,— иронично отметили в комментариях подписчики. Очевидно, на фоне критики и череды упрёков в свой адрес артистка любыми способами намеривается доказать своё превосходство. К тому же, одиночество явно подталкивает 33-летнюю певицу к вульгарным выходкам «завлекающего» характера. Однако, такими темпами Оля не столько обустроит личную жизнь, сколько рискует окончательно разрушить и без того шаткую репутацию адекватной артистки.