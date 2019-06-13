«Дергается, как лихорадочная» - в Сети высмеяли танец Регины Тодоренко

Сегодня, 23:00

«Мать, называется», подписчики не оценили энергичные движения и высмеяли ведущую.

Регина Тодоренко старается многосторонне развиваться она является актрисой, телеведущей, певицей, автором песен и даже выпускает свою линию одежды. Также Регина является активным пользователем Instagram, где у нее более 6 миллионов подписчиков, с которыми она делится различными фотографиями и видеороликами. Сегодня она выложила в своем микроблоке видеозапись, где танцует индийский танец рядом с девочкой. Резкие и угловатые движения вызвали неоднозначные эмоции у фанатов, которые сразу же принялись активно комментировать публикацию. «Слишком резкие движения, у девочки намного красивее и женственнее!», «Ну ты чего как коряга?», «Дергается, как лихорадочная. Боже, она не в том возрасте, чтобы так трястись. Мать называется», - высмеяли бодрый танец Тодоренко интернет-пользователи. Многие согласились. что молодая мама не должна так вызывающе «дергаться», но часть поклонников, посмотрев видео, получили заряд бодрости и хорошее настроение.

Тодоренко, как и любая знаменитость, в комментариях микроблога получает немало негативных отзывов. Но она старается не реагировать на отрицательное мнение, и продолжает стараться ради преданных поклонников поддерживать свой профиль ярким и запоминающимся.