Нюша подогрела слухи о расставании с мужем. Снова в активном поиске?

Сегодня, 20:00

Рождение малыша, похоже, негативно повлияло на отношения певицы с супругом.

Несмотря на то, что Нюша родила ребенка буквально полгода назад, это не остановило ее профессиональной деятельности. Даже будучи беременной, она продолжала записывать песни и снимать клипы, в одном из которых даже появился ее супруг Игорь Сивов. Пара демонстрировала полную семейную идиллию, в которую легко было поверить.

Тем не менее, похоже, за последнее время отношения между мужем и женой сильно испортились. Накануне певица даже выпустила песню, которой подогрела слухи о расставании с партнером. Так, 30 мая вышел ее новый трек с названием «Я ищу его».

«Закрыты глаза и опять я жду чужого утра. Жду теплую ладонь, что поможет позабыть о бедах. Сердце мое думает о нем», - поет Нюша.

При этом, сегодня она опубликовала пост, где написала, что очень хорошо чувствует свою песню, поэтому радуется тому, что так же это могут делать ее поклонники. По всей видимости, сейчас между супругами возникли серьезные проблемы, из-за которых Нюша снов могла оказаться в активном поиске. Впрочем, не исключено, что у нее уже появился любовник, которому она и посвятила композицию.