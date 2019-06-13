«Баба Яга против»: Миро высмеяла Рудковскую за попытку «омолодиться»

Сегодня, 19:00

Яна, как Бенджамин Баттон, вдруг «помолодела» на 8 лет.

Яна Рудковская регулярно попадает в эпицентр скандалов: недочёты внешности, позёрство роскошной жизнью и ожесточённое отношения к Гном Гномычу. Но, вероятно, сегодня список пополнится ещё и страхом перед «старостью». В соцсети Яна опубликовала пост, где затронула тему возраста. Рудковская не только выступила с протестом в «эйджизме», гордо заявив о своих 44 годах, но и призвала фанатов отбросить комплексы и наслаждаться жизнью, не поддаваясь под социальные рамки, дискриминируя возраст.

Стоит отметить, протест Яны не остался без внимания и на этот счёт высказалась в сети Лена Миро. Блогер буквально высмеяла Рудковскую за провальную попытку «омолодиться». «Баба Яга против эйджизма», — иронично отметила Миро. По словам блогера, паспорт продюсера уже давно показывает отметку за 50, а попытка Яны скрыть страх перед старостью за размытыми видео и публичными заявлениями потерпела провал. Очевидно, Рудковская решилась повторить судьбу Бенджамина Баттона, неожиданно помолодев на 8 лет, но лишь в очередной раз выставила себя на посмешище.