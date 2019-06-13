Из рэпера в блогеры. Крид выпустит новый влог с участием Галустяна

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Освободившись от «Black Star», Егор пробует себя в новой ипостаси.

Решение избавиться от опеки продюсеров стало для Егора Крида чуть ли не судьбоносным. Сегодня даже далекие от творчества рэпера люди пристально следят за развитием его карьеры. Справится или нет, возвысится или наоборот - канет в небытие?

Сам певец, похоже, расправил творческие крылья и пустился в эксперименты: выпустил клип, в котором вместо песни - стих, разыграл свой «гелик» в Instagram, анонсировал выход авторского влога. Из рэпера в блогеры, одним словом.

В Instagram Stories Егор добавил некий рекламный ролик нового проекта. А «грустное» совместное фото Крида и Галустына в онлайн-альбоме под названием «Прогульщики» натолкнуло на мысль, что певец выпустит влог с участием комика.

Фанаты пришли в настоящий восторг от фотографии звезд, поставив около 280 тысяч лайков. Не осталась в стороне и Яна Рудковская. Она прокомментировала снимок дважды: «Гуляйте дальше, Вам можно все», «Прекрасные».

После интервью Дудя количество хэйтеров в рядах подписчиков Егора Крида явно поубавилось. Поклонники хотят увидеть настоящего Егора, ведь лэйбл его во многом ограничивал. Сможет ли рэпер измениться или продолжит эксплуатировать прежний образ - вот в чем интрига.