Диета Малышевой сведет в могилу? Жизни Гузеевой и Сябитовой в опасности

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Главная сваха страны вслед за подругой села на сомнительную диету.

Не так давно мы сообщали о том, что Роза Сябитова решила поправить фигуру с помощью методик ведущей «Жить здорово!», за которыми уже закрепилась довольно-таки дурная репутация. По словам специалистов, широко разрекламированные диеты Малышевой не имеют ничего общего с правильным медицинским подходом к организации питания и являются очередным маркетинговым продуктом, который, к тому же, может натурально свести в могилу. Сябитова не стала прислушиваться к мнению настоящих медиков и решительно «подсела» на рискованный «малышевский» рацион, решив рискнуть собственной жизнью и здоровьем ради сомнительного результата.

Заразительному примеру подруги последовала и Лариса Гузеева, объявившая в своём Instagram о том, что она тоже садится на диету.

Сториз телеведущей подробно повествуют а новом рационе питания главной свахи России, который вызывает, мягко говоря, недоумение даже у тех, кто лишь поверхностно знаком с правильной организацией здорового питания. Здесь вы не увидите ни расчёта калорий, ни правильного подбора пищевых компонентов и витаминов, а лишь урезанные порции, напоминающие рацион заключённых в странах третьего мира.

Влияние расчётливого теледоктора на отчаявшихся поправить фигуру ведущих «Давай поженимся» очевидно, но, увы, собственное здоровье – это далеко не та цель, которая оправдывает средства. Судя по всему жизни Сябитовой и Гузеевой действительно в опасности. Стоит только услышать, каким упадническим и монотонным голосом актриса комментирует приготовление перемороженной рыбы, не удержавшись при это от восклицания дрогнувшим голосом: «Завтра я, наверное, уже всё!..»