Нужно тепло Тарасова - Бузова пытается привлечь внимание спортсмена, создавая Family Look

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Певица намекает, что не против возобновить отношения.

Известная российская телеведущая, певица и актриса Ольга Бузова активный пользователь Instagram и часто радует почти 16-ти миллионную армию поклонников новостями своей жизни. Так, совсем недавно она опубликовала снимки из отеля в Турции, на которых она находится рядом со спортсменами Александром Овечкиным и его женой, и Виталием Фридзоном. Но обратить внимание стоит на наряд Ольги - она стоит в красной клетчатой рубашке. Менее суток назад ее бывший супруг Дмитрий Тарасов в своем микроблоге выложил фотографии в почти идентичной рубашке. Возможно, Бузова не теряет надежды на возобновление отношений и пытается привлечь внимание спортсмена, создавая «фэмили лук» (общий семейный стиль, когда одежда создает гармоничный ансамбль, визуально показывая окружающим, что семья - единое целое). Не исключено, что она хочет почувствовать тепло Тарасова и поэтому одевается как экс-возлюбленный. Ранее в stories можно было заметить, что она по дому ходит в его футболке и даже хранит некоторые его подарки.

Расставание с футболистом Ольга переживала очень болезненно. Вероятно, она до сих пор не может смириться с тем, что отношения завершены. Даже спустя несколько лет в интервью она призналась, что не хотела разводиться. Может быть даже новая семья Тарасова не является преградой для Бузовой и она все равно намерена его вернуть.