Не Витя, так Вита - Барановская показала поцелуи с «любовницей» на пляже

Сегодня, 15:30

Частые отпуски в Европе, видимо, изменили мнение ведущей о нетрадиционных отношениях.

Хотя развод с Андреем Аршавиным стал для Юлии Барановской большим ударом, именно это событие помогло ей найти себя в мире шоу-бизнеса. На волне так называемого хайпа она стала ведущей нескольких крупных проектов и до сих пор остается востребованной в своей сфере. Тем не менее, несмотря на это счастья в личной жизни она, похоже, так и не нашла, по крайней мере с другим мужчиной.

Однако кое-какие факты указывают, что любовницей Барановской могла стать особо ее же пола. Так, накануне она опубликовала пост, где показала ряд фотографий, на которых запечатлена на пляже в Греции с неизвестной женщиной. «Уже в Москве... Я буду очень скучать по тебе - моя Вита», - написала телеведущая, добавив к сообщению четыре эмоджи в виде красных сердечек.

Судя по всему, Юлия рассуждала примерно так: не Витя, так Вита. Побывав до этого в Италии, Англии, а теперь еще и Греции, где общество относится к однополым отношениям терпимо, она, похоже, решила, что и сама не видит в них ничего предосудительного, а потому и без стеснения продемонстрировала поцелуи с возможной любовницей.