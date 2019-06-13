«Не, ну это Оскар» - фанаты освистали новый «киношедевр» Ксении Собчак

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Своим «Одиночеством в толпе» ведущая умудрилась обидеть сразу тысячи сограждан.

В вечной борьбе с гомофобами, фриками, сексистами и расистами ведущая, похоже, сама того не замечая, все больше им уподобляется. Так, последним своим творением Ксения Анатольевна умудрилась перейти грань дозволенного, вызвав на свою голову шквал негативной критики.

Дело в том, что в авторском микроблоге Собчак опубликовала некую «короткометражку» под названием «Одиночество в толпе». На видео «шоколадная блондинка» стоит в растерянности, в то время, как мимо нее проходят люди. Действие, предположительно, разворачивается в Самарканде, Узбекистан.

Возможно, таким образом журналистка пыталась пошутить. Показывая, что вдали от Москвы и популярности, она способна затеряться в толпе народа.

Однако фанаты не оценили юмора и буквально освистали «киношедевр»:

«Меня очень сильно обидело Ваша поведение, как будто Вы вокруг увидели, не знаю, кого-то чудовищного», «Это было очень глупо с вашей стороны Ксения», «Вы этим роликом себя только унизили», «Это не одиночество, а спесь проглядывает и гонор», «Некрасивый поступок!», «Опять хамишь? Они не толпа, они на тебя внимания не обращают», «Не, ну это Оскар», - саркастически и разгневанно написали подписчики.

Ясное дело, Собчак — элита, звезда московский тусовок, правдоруб и «хайпожер», а в пошлом, между прочим, кандидат в президенты. Куда ей до нужд и тягостей народа? Уж лучше снять ролик, пусть и унижающий всех и сразу, зато канал рейтинги поднимет.