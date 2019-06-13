«Сливает» в открытую. Эрнст мог стать причиной травли Гузеевой

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Программе для имбецилов, как говорят зрители про «Давай поженимся», нужна «новая кровь».

Вот уже который месяц Гарик Харламов все не унимается и продолжает выкладывать оскорбительные видеоролики про Ларису Гузееву и ее главное «детище» – программу «Давай поженимся». Комик всячески подкалывает телеведущую, находит в выпусках ее оплошности и демонстрирует подписчикам, вызывая ответную негативную реакцию в ее сторону. Недавно он снова поделился подобным роликом, «склеив» часть своего выступления и часть шоу.

До этого момента было непонятно, с какой целью Гарик это делает. Раньше у него было особо громких конфликтов с Гузеевой, поэтому личными притязаниями тут и не «пахнет». Но, если посмотреть на рейтинги передачи и отзывы от зрителей в Сети, то все становится на свои места. Программа просто «катится на дно», ведь театральные постановы, нецензурная лексика и оскорбления со стороны ведущих уже давно перестали кого-либо интересовать.

Похоже, генеральный директор «Первого канала» Константин Эрнст мог стать причиной травли Гузеевой. Если программу самостоятельно закрыть не получается, то можно прибегнуть к более изощренным способам и «выгнать» Ларису со смехом и позором из-за профессиональной профнепригодности. Тем более, Эрнст «сливает» Гузееву в открытую. Он еще ни разу не заступился за нее перед Харламовым, чтобы хоть немного унять его пыл, и не давал никаких комментариев на счет потока желчи в ее сторону от знаменитостей.