Собрала «букет» на вечеринках? Шурыгину бросит муж из-за серьёзных заболеваний

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Туберкулёз, сифилис и язва желудка, по словам Дианы, передаются при поцелуе с незнакомцем.

Не успела Диана Шурыгина насладиться счастливым браком, как угроза развода нависла над семьёй. Скоропостижная свадьба и ранее вызывала много спорных вопросов, к тому же, Диана неоднократно заявляла, что не представляет, как супруг терпит все её капризы. Но, как оказалось, это не единственная проблема, с который придётся столкнуться Андрею. В соцсети Диана поделилась неоднозначным роликом, где прорекламировала блог своей подруги о нюансах интимной жизни.

Примечательно, что, помимо темы симуляции в постели, Диана заговорила о серьёзных заболеваниях, которые передаются через поцелуй с незнакомцем: туберкулёз, сифилис и язва желудка. Возникает вопрос, зачем замужней девушке переживать по этому поводу? Неужели Шурыгина собрала полный «букет» инфекций на вечеринках и теперь попросту боится, что Андрей узнает о разгульном образе жизни «любимой» жены? Очевидно, из-за серьёзных болезней муж попросту бросит Шурыгину, что может не только негативно отразиться на психическом состоянии Дианы, но и окончательно разрушить и без того провальную репутацию «жертвы» изнасилования.