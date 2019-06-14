«Бабский лук». Любовница Бондарчука опозорилась на «Кинотавре» «Трешевым» нарядом

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«Умело» прятала сигарету за платье во время фотосессии.

Российская актриса театра и кино, Паулина Андреева с 2015 года состоит в отношениях с Федором Бондарчуком. Молодая актриса всегда отличалась изящными нарядами и отменным вкусом. Однако, на «Кинотавре» она появилась в весьма странном одеянии.

Оранжевый развивающийся балахон из под которого торчало подобие советской ночнушки и черные громоздкие сланцы, облепленные огромными дешевыми стразами. Выглядело это не иначе, как «Бабский лук». Весь образ был дополнен неряшливой прической и самым обычным макияжем. Такое чувство, что она как ходила дома с утра, так и приехала на «Кинотавр».

Очевидно, это не самый выигрышный наряд для любовницы, да еще и на таком событии.

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Но и это еще не все. Один из посетителей фестиваля снял на видео со стороны, как актриса курит. На самой вечеринке она чуть было не подпалила свое платье во время фотосессии. Паулина прятала от папараций зажженную сигарету за спиной. Такой себе пример для подражания.

Стоит отметить, что самого Бондарчука рядом не было, его спутница отдыхала одна. Скорее всего Федор не захотел сопровождать избранницу, которая опозорилась «Трешевым» нарядом по полной программе.