Вопреки «Ревизорро»? Летучая «засветила» свои волосатые ноги

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Елена не постеснялась и показала повышенную растительность на теле. Похоже, девушке надоел образ надзирательницы чистоты.

Бывшая ведущая «Ревизорро» Елена Летучая отметила день России с Яной Рудковской заграницей. На отдыхе девушка опубликовала большое количество Stories.На одной из них девушка показала поклонникам море и написала: «Шикарный отель». Правда, поклонники оценили не вид на море, а волосатые ноги телеведущей.

Становится непонятным, почему девушка не занялась уходовой процедурой перед отдыхом у моря. Поклонники Летучей всегда отмечали ее ухоженность и красоту, но в этот раз что-то пошло не так. Многие фанаты помнят Елену из программы «Ревизорро». На шоу девушка предстала в образе надзирательницы чистоты.

Вероятно, девушке надоела роль идеалистки, и она решила «засветить» свои волосатые ноги вопреки «Ревизорро». Таким образом девушка могла показать фолловерам, что она не такая безупречная перфекционистка, как казалось. Кроме того, возможно, Елена придерживается бодипозитивизма, который выступает против стандартов красоты. Приверженность данного движения вполне объясняет подобные изменения в девушке.