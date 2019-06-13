«После родов разнесло?» Нюша появилась перед фанатами с «заплывшим» лицом

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Новые Stories певицы разочаровали поклонников – на фотографиях в профиле с набором фотошопа и фильтров девушка кажется совершенно другой.

Певица Анна Шурочкина известная как Нюша недавно впервые стала мамой. Она родила девочку от советника президента Игоря Сивова.

Среди звезд принято сразу после родов приводить свое тело в форму, чем и занимались недавно родившие женщины – Лобода, Лопырева и Тодоренко. Эти девушки спустя короткий срок появлялись перед публикой подтянутыми и стройными, чего не скажешь о певице Нюше. Она появилась перед фанатами с «заплывшим» лицом. И правда, внешний вид певицы оставлял желать лучшего. Хоть Нюша и использовала так называемые «маски» Instagram, но они ей не помогли, уверены фолловеры.

Новые Stories девушки показывают – она выдает желаемое за действительное. Ее снимки в профиле Instagram, приправленные фотошопом и ретушью, порядком отличаются от этих видео. Фанаты в пух и прах раскритиковали располневшее лицо Нюши, не желая быть обманутыми. «После родов так разнесло?», «Больше спорта и меньше еды», - дали свои советы злопыхатели певицы.