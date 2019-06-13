Щеки поплыли и нос исчез. «Изуродованная» Орбакайте показала «косое» после пластики лицо

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Фолловеры прозвали Кристину силиконовым монстром, отметив при этом, что с каждой пластикой она все больше похожа на Аллу Борисовну.

С днем России поздравили своих подписчиков многие звезды шоу-бизнеса. Кристина Орбакайте не стала исключением. Но вместо того, чтобы поздравить дочь Примадонны в ответ, фолловеры певицы принялись изучать завернутую в штору Кристину и ее «перекошенное» лицо.

«Изуродованная», по их мнению, Орбакайте показала «косое» после пластики лицо.Фолловеры уж было испугались, что Кристине просто плохо стало или она переутомилась, из-за этого лицо и опухло. Однако при ближайшем рассмотрении становится заметно, что над лицом Орбакайте «потрудились» косметологи.

Вероятно, во время очередных косметических процедур что-то пошло не по плану, сделав её практически неузнаваемой. Орбакайте еще больше стала похожа на Аллу Борисовну. В этом уверены её многочисленные подписчики. Своими наблюдениями фанаты поделились в комментариях, устроив небольшую дискуссию под «провокационным» постом.

Щеки «поплыли», хотя по всей видимости «уколы красоты» обещали противоположный результат. А нос и вовсе практически исчез с лица Кристины.

Уже не раз говорили о том, что у Орбакайте имеются проблемы с самооценкой и комплексы.

Если обратить внимание на старые фото певицы в порядке возрастания, можно заметить, что у Кристины постепенно уменьшается нос и она все больше и больше становится похожей на свою звездную мать.

Вполне вероятно, что у Орбакайте имеется навязчивая мысль о том, что ей никогда не стать лучше, чем Пугачева. И поэтому она подсознательно старается «вылепить» из себя некое подобие звездной матери.