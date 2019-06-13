Многоходовочка Эрнста: «Первый канал» может выкупить Comedy Club у ТНТ

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За возвращение былой славы и поднятие рейтингов возьмётся Константин, если он подпишет контракт с «Газпром-медиа».

Низкие рейтинги, старые артисты, «шлаковый» контент, убытки – «Газпром-медиа», видимо, откажется от «гибнущего» шоу. Comedy Club на данный момент даже не входит в список «100 наиболее популярных телепередач России».

От телеканала ТНТ в самые рейтинговые передачи входят шоу «Где логика?», «Однажды в России», «СашаТаня», «Comedy Баттл». Многие пользователи пишут в сети, что Comedy Club «скатилось», потому и большинство резидентов начали создавать собственные шоу и переходить на более популярные платформы для создания контента.

Одним из примеров могут послужить Тимур Батрутдинов и Гарик Харламов, которые постепенно «сбегают» из шоу, переходя в Instagram и YouTube. По всей видимости, Comedy Club сейчас приносит лишь убытки владельцам – «Газпром-медиа групп».

Более того, при выкупе Comedy Club в 2017 году «Газпром-медиа» они еще должны были выплатить 2, 8 млрд рублей в течении трёх лет. К тому же стоит отметить, что и рейтинги «Первого» постепенно снижаются, однако, программы канала всё-таки входят в списки самых популярных телепередач. Впрочем, факт остаётся фактом.

Генеральный директор «Первого канала» Константин Эрнст может совершить выгодную, так сказать, многоходовочку. Он может выкупить Comedy Club у ТНТ, ведь из-за низких рейтингов цена также падает.

К тому же стоит добавить, что на восстановление рейтингов «Первого» было выделено по субсидиям несколько миллиардов рублей в качестве разовой помощи. Потому руководство канала многое не потеряют.

Для того, чтобы покупка Comedy оправдалась, необходимо будет сделать некие преобразования в контенте и тому подобное. Всё это будет способствовать повышению востребованности у зрителя, соответственно прибыль и рейтинг. Возмжно, будут набраны новые комики.