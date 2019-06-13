В семье не без урода? Дочь Шойгу отказалсь от политической карьеры и ушла в моду

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Такое мнение выразили подписчики дочери российского министра обороны.

Ксения в свои 28 лет успела добиться немалых успехов. На данный момент она является руководителем проекта «Гонка героев», а также советником заместителя председателя правления банка "Газпромбанк" (АО).

Было бы удивительным, если бы она занимала другие должности с таким-то отцом.

Фанаты Ксении давно уже убедились в том, что она любимица у своего отца, Сергея Шойгу. Очень часто в социальных сетях их вдвоем можно увидеть на различных мероприятиях.

Много домыслов ходит по поводу того, добилась она всего сама или с помощью богатого папы. Однако недавно раскрылся тот факт, что большое количество недвижимости зарегистрировано на ее имя. Активная жизненная позиция и весомый объем выполняемых задач создают положительное впечатление. Но не факт, что делает она все это по своей воле.

Вчера в Instagram Ксюша выложила «карусель» из трех фотографий и попросила своих подписчиков поучаствовать в голосовании. На снимках она предстала перед фанатами в трех различных образах.

Сутью голосования было выбрать один из них.

Фанаты бурно отреагировали на данный пост и с воодушевлением приступили к голосованию.

Интерес к моде и внешнему виду стал прослеживаться уже давно. Кроссовки и трикотажные кардиганы ушли на второй план, а вместо них стали появляться жакеты, маленькие черные платья, какие обожала «Коко» Шанель и трендовое летящее платье в горох, как у Dolche & Gabbana.

Скорее всего, Шойгу идет к тому, чтобы полностью отказаться от политической карьеры, навязанной ей отцом. Главное, чтобы не самая приятная поговорка: «В семье не без урода» никогда не прозвучала в ее адрес. Ведь обычно родители ведут детей по своим стопам, а мода от политики слишком далека.