Элджей, окстись! Ивлеева публично домогалась к Вольтову

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Тёплые объятия, нежный поцелуй, сияющие глаза - Настя не постеснялась на камерах «изменять» Алексею.

Еще совсем недавно известная блоггерша и телеведущая программы «Орел и Решка. Перезагрузка» перестала скрывать роман с хип-хоп-исполнителем Алексеем Узенюком, более известным под псевдонимом Элджей. Однако сейчас, похоже, пара переживает не лучшие моменты в их жизни: Настя чаще проводит время, занимаясь съемками, работой, вечеринками с друзьями, а Леша посвящает себя полностью музыке.

В принципе, вчера так и вышло на дне рождения талантливого преподавателя школы кино и телевидения «Экспресс-ТВ!» Евгения Вольтова, на котором собрались многие известные блогеры. Кроме того, на мероприятии присутствовала и сама Ивлеева, а вот Элджей решил пропустить и не появляться в компании своей избранницы. На страничке в соцсети Instagram у одной из девушек, которая присутствовала на вечеринке, появился видеоролик, где многие обратили внимание на то, как поздравляет Анастасия своего друга.

Теплые объятия и разговор, нежный поцелуй, глазки сверкают у обоих – знаменитость даже не постеснялась камер вокруг себя. Из ролика можно заметить, что Ивлеева публично домогалась Вольтова, ведь именно она буквально накинулась на Евгения с распростертыми объятиями.

Помимо этого, девушка сама не стала опубликовывать именно этот отрывок в своем личном микроблоге, разместив только общие кадры, на которых она находится в компании своей подруги.

Неужели Настя таким образом попыталась скрыть новую интрижку? Элджей, окстись! Ивлеева на глазах у всех пыталась флиртовать с продюсером легкими поглаживаниями и прикосновениями в то время, как Алексей занимался делами.

Ранее блоггерша заявляла, что для нее важнее карьера, но не отношения, похоже, она решила, что с певцом карьера ее далеко не пойдет, а вот продюсер Вольтов может поспособствовать тому, что Настя «взлетит» еще выше.