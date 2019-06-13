«Лучше в отеле поспать»: Бородина призналась в кризисе отношений с Курбаном

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Фанаты уверены в том, ведь бывшие измены и «попойки» супруга вызывают непреодолимое отвращение у Ксении.

Бородина опубликовала новый пост в Instagram. В нём девушка призналась, что лучше всего ей спится вне дома: «Лучше в отеле поспать». Ксения, таким образом, прорекламировала постельное бельё, однако, многие фолловеры ведущей заподозрили, что это не просто реклама, а некое признание.

Фанаты ответили Ксении в комментариях, что странно хотеть спать не дома в родной кровати с любимым человеком. Многие выразили мнение, что им лучше ночевать именно в своём доме, ведь неизвестно, сколько человек проминали матрас в гостиницах.

Бородина призналась в кризисе отношений с Курбаном – уверены пользователи. К тому же люди ссылались на бывшие измены и «попойки» Омарова, пока Ксения была беременна.

Также стоит заметить, что Курбан как будто вымаливает прощения у Ксении: сидит с детьми, пока она работает, сопровождает её на съёмках, тихо ожидая свою жену за кулисами как верный пёс. Бородина же в своё время сильно не напрягается, часто отдыхает с подругами и отдаёт все силы работе.

Впрочем, Ксения заявляла, что сейчас полностью доверяет супругу, несмотря на его прошлые предательства. Нельзя отрицать, что слова Бородиной несут тайный посыл.