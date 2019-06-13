Эти аттракционы убивают детей! Кудрявцева приобрела домой батут-убийцу

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Лера поставила во дворе «надувное развлечение», видимо, не зная, что оно в последнее время стало причиной смерти и травм большого количества малышей.

Лера Кудрявцева недавно во второй раз стала мамой. Отцом ребенка является молодой хоккеист Игорь Макаров, с которым телеведущая поженилась в 2013 году.

В своих недавних Stories женщина поделилась новыми покупками. Кудрявцева приобрела в дом батут-убийцу. Эти «надувные развлечения» недавно стали поводом для обсуждений широкой публики. Данные уличные батуты повсеместно переворачивались, так как они не имеют никакого крепления к земле. В результате этого многие дети получили серьезные травмы, а в случае в городе Караганда ребенок погиб. Эти аттракционы убивают детей! - пестрили заголовки СМИ.

Непонятно для чего Кудрявцева приобрела этот батут домой. Маленькая дочь вряд ли сможет на нем прыгать, а для «полежать» есть наиболее безопасные места. Фолловеры были напуганы данной покупкой телеведущей и посоветовали ей внимательно изучить игрушки и батуты для детей, чтобы впредь выбирать более безопасные.