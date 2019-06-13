Страсти Харламовы. Асмус не скрывает возбуждения от скорой встречи с Петровым

Сегодня, 04:19

Роман, интим и бурные ночи с Александром - версии фанатов нашли свой подтверждение в словах Кристины.

В Сети с регулярной частотой стали появляться слухи о сложностях в звездном браке Харламова-Асмус. Поклонники пары видят намеки на приближающийся развод, несмотря на то, что ни Кристина, ни Гарик открыто не комментируют эту тему. В семье творятся настоящие «страсти Харламовы» уверены в Сети.

На фоне этой ситуации Асмус продолжает держать публику в напряжении. Актриса посетила шоу «Заново родиться», где главным действующим лицом является ее коллега Александр Петров.

Перед началом театральной постановки Кристина сняла в Stories видео, на котором не стала скрывать свое возбуждение от скорой встречи с Петровым. Она рассказала, что актер пройдет прямо перед ней и даже потрогала помост руками, чтобы быть ближе к кумиру. При этом жена Харламова, не стесняясь, выражала свою бурю эмоций.

Напомним, что с Петровым Асмус связывают давние отношения. Некоторые приписывают актерам тайный роман. А наиболее смелые гипотезы гласят, что именно Александр является настоящим отцом дочери Асмус и Харламова.