Гузеева ликует! «Первый канал» довёл Сябитову до раздвоения личности

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Об этом свидетельствует заявление Розы в своем Instagram. Из-за напряженной работы в программе «Давай поженимся!» женщина «заработала» психологические проблемы. «Похоже, на старости лет я схожу с ума», – заявила сваха.

В последнее время Роза Сябитова неважно себя чувствует. Женщина рассказывает, что уже два года без отпуска и ей пора посетить психолога. И хотя изначально Роза говорила лишь об усталости и рассеянности, сейчас все усугубилось.

В своем Instagram-аккаунте Сябитова опубликовала пост, в котором рассказала, что страдает бессонницей из-за учащенного сердцебиения и удушья. «Похоже, на старости лет схожу с ума», – написала Роза. Оказалось, Сябитова считает, что люди не отличают ее настоящую от образа свахи с «Давай поженимся!», и ее это тревожит. «Настоящая я никому не нужна! Или меня уже нет настоящей? Сваха погребла под собой все живое?» – размышляет сваха. Похоже, у Розы присутствуют признаки раздвоения личности. Ведь сама женщина не может отличить, где она, а где образ. Но что могло привести женщину к подобному состоянию? Вероятно, до раздвоения личности ее довел «Первый канал».

Сябитова уже много лет занимает место свахи на «Давай поженимся!». Несмотря на то, что Роза кажется яркой ведущей, популярность Гузеевой растет с большей силой и, кажется, между женщинами конкуренция. Возможно из-за боязни потери работы на «Первом», свахе приходится много работать и все больше вживаться в роль, из-за которой теряется ее сущность. Если состояние Розы будет по-прежнему ухудшаться, ее могут попросить уйти с шоу. Тогда Гузеева может ликовать, ведь большая часть славы достанется ей.