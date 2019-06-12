Позор отцу, обуза мужу. Анна Михалкова «расцвела» назло родне

Вчера, 23:00

Быть мамой и верной женой оказалось недостаточным для дочери знаменитого режиссера.

Успех Анны Михалковой поражает, ведь после рождения троих детей наследница знаменитого режиссера Никиты Сергеевича Михалкова резко отказалась от судьбы домохозяйки и с головой ушла в работу, построив успешную карьеру актрисы в немолодом возрасте. Чем больше она взваливает на свои хрупкие плечи, тем прекраснее становится. Поклонники восхищаются красотой Михалковой, которая за последнее время расцвела, сильно похудела, сменила гардероб и стиль, став эталоном природной русской красоты. Однако, на такие перемены ее натолкнуло не счастье или скука, а жестокость семьи. ведь не реализовав себя в карьере и не оправдав надежд своих мужчин, Анна выглядела не иначе как позор отцу и обуза мужа, а вот после она «расцвела» назло родне.

Старшая дочь известного российского режиссера Никиты Михалкова в молодости успешно вышла замуж за экс-вице-губернатора Ульяновской области Альберта Баскова, и несмотря на опыт работы актрисы выбрала семью. Своему супругу она подарила двоих сыновей и дочку, однако роль засидевшейся домохозяйки, видимо, не устраивала успешных родственников. Отец девушки был одержим идеей сделать из старшенькой звезду. С самого детства перед ней и ее сестрой Надеждой задирали высокую планку, стимулировали развиваться творчески и интеллектуально, ведь путь девочек был предопределен. Когда Анна расцвела, сделал ее жизнь своим фильмом «Анна. От 6 до 18».

Несмотря на то, что картина прославила женщину — Анна стала востребованной и узнаваемой звездой — для нее «кинематографический эксгибиционизм» стал большой травмой, после чего актриса сделала паузу в карьере.

И пока ее родственники обрастали славой и успехом, она взвалила на себя роль жилетки для семьи. По признанию Анны, всю жизнь «личности» не считаются с ее чувствами. Изливая все проблемы, они не дают возможности Михалковой даже «пискнуть» о собственных переживаниях, ведь в тумане собственных расстройств не считаются с ее чувствами. Не исключено, что Анну начали упрекать в пассивности и сделали позором фамилии, ведь она единственная ставила на первое место семью, а не карьеру.

Как результат — за пару лет благодаря труду, таланту и природной красоте, она стала одной из наиболее востребованных и известных звезд. Главные роли и призы различных премий, звание лучшей актрисы Франции на фестивале «Series Mania», место в жюри на «Кинотавре» — результат плодотворного труда на «радость» знаменитой родне.