«Когда твоя баба напилась» — Бородина извинилась перед Омаровым за «пьяные» выходки

Сегодня, 10:30

Как долго Курбан будет терпеть жену «навеселе»?

Ксения Бородина всегда держится на публике уверенно, но иногда может себе позволить, так сказать, повеселиться. Можно насчитать десятки «сторис» в социальной сети Instagram, где телезвезда танцует в будто бы нетрезвом виде. Даже после замужества она все равно может позволить отдохнуть с подружками, но иногда это сильно задевает ее супруга Курбана Омарова. Ему приходится либо выслушивать очередную критику, либо терпеть странное поведение, которое Ксения в те моменты контролировать не может.

В одной из последних «сторис» Бородина необычным образом извинилась перед Омаровым за «пьяные» выходки. Она добавила картинку, где один кот интенсивно облизывает другого. Подпись к ней также была красноречивой: ««Когда твоя баба напилась, а ты трезвый».

Очевидно, картинкой она хотела показать себя и Курбана, когда она приходит после очередной вечеринки. И пусть она просит прощения, но осадок после унижений все равно остается. Один раз Омаров проговорился, что Бородина настолько держит все под контролем, что иногда придирается к его одежде или другим мелочам. Трудно представить, на что она способна «навеселе».