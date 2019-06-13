Наградил 2-м ребенком? Фанаты Тодоренко высмеяли «бомбический» подарок Топалова

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Зачал и сам не рад - недовольным лицом Влад намекнул на нежеланного младенца?

14 июня Регина Тодоренко отпразднует 29-летие. Ведущая активно готовится к празднованию своего торжества и даже похвасталась первыми подарками. В своем микроблоге знаменитость рассказала, что ее супруг Влад Топалов уже преподнес свой подарок невесте, от которого она в восторге. Не желая раскрывать всех карт Тодоренко предложила фанатам угадать, что же за «бомбический» подарок преподнес ей будущий супруг, а правильный ответ они узнают в новом выпуске шоу «Пятница с Региной» в день ее рождения.

Фанаты тут же предположили, что Топалов наградил 2-м ребенком свою молодую жену, и высмеяли Влада за «неудачный» дар. Поклонники считают, что дочка станет прекрасным дополнением для молодой пары и еще сильнее скрепит их союз.

На возможный «живой» подарок для Регины от Влада указывает также наряд девушки - ведущая облачилась в новый просторный сарафан, который едва сошелся на груди звезды и скрывает возможно округляющийся животик. Лицо Влада также подтверждает возможное пополнение. Как известно, для Топалова уход за маленьким сыном стал тяжким трудом и раздражающим испытанием. Певец часто срывается на младенца, ведь ему тяжело привыкнуть к новому неуправляемому родственнику и изменять свой привычный образ жизни. Не удивительно, что он грустит и едва не рыдает на фото, ведь совершенно не готов ухаживать за двумя маленькими «крикунами» одновременно.

А вот Регина напротив в восторге от материнства и второй малыш станет для нее не испытанием, а желанным подарком судьбы.