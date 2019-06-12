Бежала в Англию, отдыхает в Греции – Барановская опозорилась «любовью» к России

Сегодня, 21:05

«Как президента поздравила», - фанаты высмеяли очередной «заказной» пост в поддержку чиновникам.

Юлия Барановская в своем микроблоге поздравила подписчиков с Днем России и опозорилась «любовью» к «Родине». В своем трогательном послании ведущая заявила, что гордится «нашей великой и необъятной» страной, которая породила массу талантов и замечательных людей. Она отметила, что в прекрасной России каждый гражданин находится «на своем месте» и может ежедневно трудясь на благо государства улучшать страну, тем самым выразив поддержку нынешнему госаппарату. Она пожелала подписчикам крепкого здоровья, благополучия, любви и счастья и добавила, что с радостью летит домой после веселого отпуска на курорте.

Публикуя данный пост Барановская, вероятно, забыла, что истинные патриоты не променивают свою любимую страну на иные государства. А ведь еще пару лет назад звезда Первого канала бежала в Англию со своим возлюбленным Андреем Аршавиным и, вероятно, до сих пор счастлива жила бы там со своими детьми и пела «дифирамбы» королеве, если бы футболист не бросил ее без средств к существованию. А сейчас Юлия отдыхает в Греции, хотя в России масса красивых и достойных курортов, где можно отлично отдохнуть.

Довольно грустно, что Барановская как и многие ее коллеги вспоминают о Родине лишь когда это выгодно, а в любой удобный момент с радостью и легким сердцем бежит из страны.