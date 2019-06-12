«Извержение жира» — Фанаты высмеяли Семенович и её «дикие» танцы

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«Фанера», облегающий наряд и нелепые движения — певица разочаровала поклонников.

Как известно, Анна Семенович славится талантом обольщения и, несмотря на пышные формы, едва оставит равнодушным любого. Но, судя по всему, жёсткий график негативно отразился на внешности экс-солистки «Блестящих». И если в сети артистка успешно скрывает недочёты за фотошопом, то в жизни такой фокус не пройдёт. Так, в соцсеть попал ролик с одного из концертов Анны, который показал Семенович не в лучшем свете: провальный костюм, который «спалил» лишние килограммы и нелепые движения на сцене опозорили певицу.

«Извержение жира», — иронично прокомментировали концерт подписчики. Более того, фанаты не только высмеяли Семенович и её «дикие» танцы, но и всерьёз «разнесли» выступление артистки под «фанеру»: Анна едва успевала открывать рот под музыку.

Очевидно, к 40 годам Семенович заметно потеряла форму. По мнению фанатов, если Анна в ближайшее время не возьмётся за себя, то рискует лишь усугубить ситуацию. К тому же, под угрозой не только внешность певицы, но ее дальнейшая карьера, ведь, в первую очередь, в российском шоу-бизнесе артиста любят за «лицо» и только после оценивается талант.