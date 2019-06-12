«Дом-2» уже не платит? Беременная Черно закупается на «Садоводе»

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Оганесян не может обеспечить жену дорогой одеждой, а та ищет выход из положения.

Участники скандально известного реалити-шоу «Дом-2» зарабатывают в месяц от 20 до 300 тысяч рублей, в зависимости от популярности и «вклада» в ход проекта. Но, к сожалению, крайне мало тех, кто готов с журналистами обсуждать финансовую сторону участия в телепрограмме. Выводы можно делать только исходя из образа жизни героев телестройки. Так, известная эпатажем Саша Черно, в Instagram-stories рассказала, что закупается на «Садоводе». Она поинтересовалась у подписчиков адресами «точек» с одеждой больших размеров крупного вещевого рынка, который славится не дорогими, но и не качественными товарами. Вероятно, «Дом-2» уже не способен платить за все прихоти участников, в связи с существенным понижением показателя популярности.

В последнее время Черно много говорит о том, что они с супругом Иосифом Оганесяном пытаются завести ребенка, а также сама провоцирует множественные слухи о беременности. Участники проекта Роман Капаклы и Алексей Купин намекнули, что в курсе «интересного положения» Саши. «В нашем доме поговаривают, что Саша Черно беременна, ты знал это? Слышал это или нет?» — рассказал Леша Роме. В ответ Капаклы кивнул и подтвердил, что слышал о беременности Черно. Известно, что за роды на проекте девушкам платят один миллион рублей. Но желание Черно искать бюджетные варианты одежды говорят, что пусть даже она и беременная, но доход ее не увеличился. Вероятно, Оганесян не способен обеспечивать жену, раз она старается экономить на нарядах.