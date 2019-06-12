«Я была свинья в употреблении!» – Дана Борисова сделала самокритичное заявление

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Скандальная телеблондинка продолжает травмировать дочь рассказами о своей зависимости.

42-летняя российская телеведущая Дана Борисова пару лет назад прошла полную реабилитацию после алкогольной и наркотической зависимости. Известно, что звезда с подачи матери и коллеги Андрея Малахова лечилась в реабилитационном центре в Таиланде у первоклассных специалистов. Сейчас Дана полностью отказалась от запретных препаратов и ведет полностью здоровый образ жизни. Теперь телеведущая помогает людям с подобной зависимостью, а потому регулярно рассказывает свою историю. Недавно в соцсети Instagram поклонники спросили у Борисовой, какие её любимые темы для разговора с дочерью, однако не ожидали услышать от телеблондинки самокритичное заявление.

«Вчера поговорили по душам, вспомнили какая я была свинья в употреблении, обсудили все ,я конечно расстроилась, но теперь мне прощено все», - сделала чистосердечное признание Дана. Видимо, знаменитость продолжает травмировать 11-летнюю Полину своими историями о наркотическом прошлом. Тогда не удивительно, что в феврале текущего года девочка сбежала из дома и публично критиковала горе-мать в своем личном профиле в соцсети Instagram.