«Дюймовочка» в 140 килограмм. Сашу Черно спасет шунтирование желудка - фанаты

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Загадочная диета девушки дала обратный результат.

Участница реалити-шоу «Дом-2» Александра Черно, известная своей неординарной внешностью, на днях публично измерила вес своего тела. Отрывок телепередачи с процессом взвешивания девушка выложила на своем аккаунте в Instagram. В сообщении к видео Саша призналась, что не ожидала уведенной цифры в почти 140 килограмм и отметила, что шутки про «пухляша» уже не кажутся забавными.

Многие фанаты моментально начали раздавать советы девушке по избавлению от лишнего веса, предлагая диеты и различные физические упражнения. Однако некоторые уверены в том, что Александру спасет только шунтирование желудка. Пользователи не верят в силу воли Черно, поскольку участница проекта уже сидела на диете, в результате которой лишь набрала 10 килограмм.

Тем не менее, подписчики рады, что Саша хотя бы перестала отшучиваться и серьезно взглянула на ситуацию. Так, один из ее фанатов вздохнул с облегчением, узнав, что Черно наконец поняла, что она давно не «Дюймовочка». Ведь с весом в почти 140 килограмм можно едва ли похвастаться миниатюрностью и грацией.

Известно, что муж Александры уже обратился за помощью к специалистам-диетологам. Девушке предложили уникальную диету, которая разрабатывалась специально под нее. Остается надеяться, что у Черно хватит воли справиться со своим обжорством, ведь молодая пара уже давно планирует завести ребенка.