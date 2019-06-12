До отеля не дошли – «Пропитая» Барановская едва не уснула на пляжной дискотеке

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Юлия в объятиях подруги, похоже, улеглась прямо на песок набираться сил перед «танцами до утра».

Юлия Барановская продолжает делиться кадрами со своего отдыха в Греции, куда она отправилась отмечать день рождение подруги. Судя по Историям звезды, вечеринка сильно затянулась, ведь ведущая вновь предстала пред подписчиками в непотребном виде. Звезда опозорилась неадекватным поведением, ведь вчера едва не уснула на пляжной дискотеке в объятиях подруги.

Судя по виду и голосу женщин, они сильно перебрали с алкоголем и были «вдрабадан». Видимо, подруги уже не могли стоять на ногах и безопасно передвигаться, а потому до отеля не дошли и устроили себе ночлег на открытом воздухе под громкую музыку. «Пропитая» Юлия лежа, видимо, прямо на песке призналась, что пока все танцуют вокруг они решили немного отдохнуть. «А мы сейчас чуть-чуть поспим, а потом будут танцы до утра, но нам нужно немножечко поспать», - поддержала Юлию ее подруга, которая судя по жестикуляции и голосу сильно перебрала.

После Барановская показала само заведение на морском побережье, где все весело танцевали пока «пропитая» звезда набиралась сил. При этом она очень странно смеялась и вновь восхищалась красотой места, подтверждая предположения о сильном алкогольном опьянении.

На следующий день Барановская разгуливала на курорте со странной прической и платком на голове и огромными темными очками на пол лица, видимо, не в состоянии привести себя в порядок после бурной ночи.