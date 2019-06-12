Было б заложено, будет и рожено! Седокова готова родить четвертого ребенка

Сегодня, 19:00

Разлуку с младшей дочерью экс-солистке «Виагры» поможет сгладить только новая беременность?

Певица редко видится с Моникой, которая осталась в США вместе с отцом Максимом Чернявским. После длительных судебных тяжб и моральных страданий у Седоковой практически нет шансов на самостоятельное воспитание дочери, живущей теперь на другой стороне планеты. Певица даже вынуждена соблюдать особый режим дня, чтобы иметь возможность пообщаться с ребенком хотя бы по телефону. Ведь часто наведываться в США она не может: Анна воспитывает ещё двоих детей, из которых младшему, Гектору, всего два года. Видя, как много значат сейчас для экс-солистке «Виагры» дети, можно предположить, что она готова даже родить четвертого ребенка, чтобы хоть как-то скрасить горечь разлуки.

То, как Седоковой не хватает именно трёх детей рядом, видно из её впечатлений, которыми она делилась в соцсетях после совместного отдыха со всеми тремя своими детьми в Турции. Сегодня певица вспоминает эти дни, как самые счастливые в своей жизни, с горечью говоря о том, что чувствует, как Моника отдаляется от неё. Правда, как признаётся сама Анна Седокова, сейчас рядом с ней нет любимого мужчины. Но разве это когда-нибудь останавливало бывшую солистку «Виагры»? Нельзя сбрасывать со счетов и вариант искусственного оплодотворения. Ведь, как говорится, было б заложено, будет и рожено!