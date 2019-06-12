Посягнул на гимн России? Тимати решил сделать Лепса «символом» страны

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Раньше рэпер перекрашивал «Пятерочки», а теперь может взяться за более масштабные «проекты».

Хи-хоп-исполнитель Тимати решил не отставать от других звезд и выложил свой вариант поздравления с Днем России. На своем аккаунте в Instagram певец выложил ролик с нарезкой пейзажей Москвы под гимн России в исполнении Григория Лепса. Примечательно, что такой вариант композиции Тимати назвал лучшим из того, что он когда-либо слышал.

Рэпер известен жестким напором в продвижении своего лейбла Black Star. Ранее Тимати уже успешно внедрил свой бренд в сеть магазинов «Пятерочка», на полках которых стал появляться «черный эксклюзив» в виде нового оформления упаковки некоторых продуктов. Не исключено, что в этот раз Тимур «посягнул» на гимн страны, решив сделать голос Лепса «символом» государства.

Но даже этот поступок Тимати не так возмутил фанатов, как его «выборочная» любовь к России. В комментариях разразилась буря негодований касательно содержимого ролика. Пользователей возмутил тот факт, что в видео присутствует лишь Москва, из чего был сделан вывод, что за МКАДом для Тимати жизни нет. Рэпер ответил россиянам, посоветовав «ныть» в другом месте.