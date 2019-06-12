И Пригожин не угодил? Крид уйдет к продюсеру Artik из-за чувств к Asti

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Егор открыто шлет украинской певице воздушные поцелуи и знает наизусть ее песню о «грустном дэнсе».

На своем YouTube-канале Егор Крид выпустил очередной влог из своей жизни. На этот раз он провел видеоэкскурсию с вручения музыкальной премии МУЗ-ТВ. Артист показал свое отношение ко многим певцам, но из некоторых его поступков стало ясно, что Крид уйдет к продюсеру Artik из-за чувств к Asti.

После скандального ухода Егора из Black Star почти сразу же появились слухи о том, что певец теперь намерен выступать «под покровительством» продюсера и супруга певицы Валерии Иосифа Пригожина. Официального объявления этой информации не поступало, но Пригожин обратился к фанаткам Крида с теплыми словами «Любите своего героя и никогда не предавайте». Вероятно, Крид решил снова внести коррективы в свою жизнь. Неужели и Пригожин не угодил Криду?

В одном из кадров влога певица Asti (настоящее имя Анна), которая выступает в дуэте с продюсером Artik (Артём), послала Егору воздушный поцелуй, а его реакция намекнула на неравнодушное отношение Крида к певице, он даже остановился, чтобы начать подпевать ей. Певец не любит говорить о личной жизни, но такие знаки внимания точно оказывают не простым знакомым.

Можно заметить, что между артистами теплые и душевные отношения, которые могут повлиять не только на дальнейшую карьеру Егора, но и на его личную жизнь. Из-за чувств к Asti Крид с легкостью согласится на совместные дуэты, а работа с продюсером певицы будет еще и удобным поводом почаще бывать вместе. Сам Егор отметил, что в скором времени преданные поклонники смогут услышать много новых и выдающихся хитов, поэтому от него смело можно ждать совместной работы с Анной.