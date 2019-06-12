«ПоМойка для мажоров» - Блогеры обрушились критикой на автомойку Тимати

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Запредельная цена услуги явно не отвечает ее качеству.

В интернете стало модно критиковать «звездных» владельцев раскрученного бизнеса. Так, очередной мишенью для проверок YouTube-блогеров стало дело Тимура Унусова, а именно - «Black Star Car Wash».

Тимати не раз говорил о высоком качестве предоставляемых на мойке услуг, и о их высокой цене. Так ли это на самом деле, решили проверить авторы канала «АвтоТайм». Ребята самостоятельно испачкали автомобиль, как снаружи, так и в салоне, и оставили всюду некие мусорные «закладки», а после, отправились к рэперу «мыться».

Цена мойки действительно оказалась запредельной — 1500 за услугу, плюс еще 1500 за кальян в комнате ожидания, в то время как качество мытья парни оценили на троечку. Блогеры обрушились критикой на автомойку Тимати: сотрудники оставили грязь под колесными арками, все «закладки» оказались на месте, как и мусор в дверных картах, багажник даже не потрудились пропылесосить, а колеса начернили с пропусками.

Единственным положительным моментом был сервис, хотя это и не удивительно. Ведь, как выразились инициаторы проверки, «поМойка» открывалась исключительно «для мажоров».

Авторы «АвтоТайм» обещали вернуться с новой инспекцией. Сможет ли «Черная мафия» исправить недочеты в работе или банально «забьет» на мнение блогеров, покажет лишь новый выпуск проекта.