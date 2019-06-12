Лицо уже не то: Навка показала своё фото до пластических операций

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Татьяна не стесняется демонстрировать свои архивные фото.

Известная российская фигуристка и многократная чемпионка всевозможных первенств «на льду» Татьяна Навка поздравила соотечественников с Днем России. Свои пожелания спортсменка высказала у себя на странице в Instagram, прикрепив к сообщению старое фото с одного из соревнований, где она запечатлена еще до пластических операций.

Разумеется, даже для невооруженного глаза видны изменения, которые произошли с лицом Татьяны. Навка явно делала пластику на носу, он заметно уменьшился в размерах. Кроме того, 44-летняя женщина, очевидно, не смогла избежать «уколов красоты» в виде филлеров и ботокса для избавления от морщин и подтяжки кожи лица. Также заметна контурная пластика и, само собой, наличие винир на зубах.

Понятно, что лицо у Татьяны уже не то, что было раньше, все-таки женщина не молодеет. По всей видимости, спортсменка старается выглядеть как прежде для своего супруга Дмитрия Пескова.