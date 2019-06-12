Развод и девичья фамилия? Бондарчук «спалил» проблемные отношения с молодой возлюбленной

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Заполучив необходимую славу и карьеру Андреева, вероятно, бросит престарелого режиссёра.

Уже долгие годы неоднозначный роман Фёдора Бондарчука с Паулиной Андреевой покрыт занавесом тайн и интриг. Пара тщательно скрывает отношения и лишь изредка появляется вместе на мероприятиях. Так, очередное совместное появление возлюбленных на «Кинотавре» не осталось без внимания: в соцсеть попал ролик, где возлюбленные позируют на красной дорожке перед камерами. И всё бы ничего, вот только Бондарчук «спалил» проблемные отношения с молодой возлюбленной.

Примечательным стал разговор парочки во время фотосессии: на вопрос Бондарчука с просьбой обнять Паулину Андреева категорично отмахнулась от режиссёра, а недовольное выражение лица Фёдора тому лишь подтверждение. Неужели пара переживает сейчас не лучшие времена и «развод» и девичья фамилия уже мелькают на горизонте в отношениях артистов? Возможно, Андреева, заполучив необходимую славу и успех за счёт громкого романа с Бондарчуком, попросту решилась уйти от Фёдора. Заметим, буквально на днях Паулина представила свою первую режиссёрскую работу «Плачу с вами» и, очевидно, плёнка не обошлась без поддержки звёздного возлюбленного. Как бы там не было, а такое поведение молоденькой возлюбленной Бондарчука вызывает много спорных вопросов, в первую очередь, подогревая догадки о корыстных целях Паулины в связи с Бондарчуком.