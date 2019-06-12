«Я ей понравился!» – Шепелев во сне увидел «интрижку» с Бейонсе

Сегодня, 17:30

Фантазии – это, конечно, хорошо, но что делать с новой невестой?

Недавно Дмитрий Шепелев в «сторис» на странице в Instagram похвастался, что во сне увидел «интрижку» с американской звездой. Ею оказалась певица Бейонсе. «Я ей понравился!» – телеведущий намекнул, что бурные фантазии не ограничились простым общением. Кроме того, под конец сна Бейонсе «превратилась» в другую певицу Рианну, но Шепелев не оценил знойную кубинку. Во время рассказа он истерически смеялся, расхваливал сам себя и еле сдержался, чтобы не рассказать откровенных подробностей о проведенной ночи во время сна.

Никто не может запретить Дмитрию фантазировать, но что же делать, если у него уже на примете появилась невесте? В Сети обсуждают слухи, что он сделал предложение своей старой подруге Василисе Фроловой, тем более, ребенку нужна мать. Мужчина уже намекал на слишком тесные отношения с телеведущей и даже предлагал «сделать» ребенка. Раз у него еще не успокоились бурные фантазии, может ему еще рано снова заводить серьезные отношения?