Богатая бездельница: мать Тимати решила сделать из внучки хиппи

Вчера, 23:00

С сыном затея не прошла, теперь на очереди у Симоны внучка.

Мать известного хип-хоп-исполнителя Тимати, Симона Юнусова, решила поделиться с общественностью своим экспериментом над внучкой Алисой. Симона опубликовала пост у себя на странице в Instagram с признанием в симпатии к движению хиппи. По ее словам, философия объединяет в себе романтику и пацифизм.

Стоит сказать, что выбор Симоны принципа воспитания маленького ребенка довольно сомнительный. Хиппи известны своей пассивностью и тягой к психоделическим средствам для достижения якобы чистого сознания. Неужели бабушка хочет сделать из внучки богатую бездельницу? Ведь очевидно, что гремучая смесь из отсутствия необходимости в работе, философии хиппи и избалованного характера девочки до добра не доведет.

Хиппи появились в США с лозунгом «Make love, not war!» и изначально были лишь противниками военных действий. Но в дальнейшем движение обросло плотными связями с наркотическими веществами, бессмысленными скитаниями и распутным образом жизни. Философия даже стала пропагандировать нудизм, и стала основным фактором его популяризации.

Судя по ностальгическим ноткам в словах Симоны о культуре хиппи, ей уже давно нравится это движение. Похоже, Тимати в свое время отказался от идеи поиска свободы и бродяжничества, пришел черед Алисы.