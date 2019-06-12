«Стала как Россия?» - В Сети высмеяли изменения во внешности Алины Кабаевой

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«Ей детей можно пугать», уверены интернет-пользователи.

Популярная российская гимнастка Алина Кабаева предпочитает вести закрытый образ жизни, не посвящая общественность в подробности, поэтому любой выход в свет или упоминание ее в СМИ привлекает внимание многомиллионной армии поклонников. Внешность спортсменки является чуть ли не одной из главных тем для обсуждения среди фанатов. Можно заметить, что в последние годы внешний вид Кабаевой заметно изменился из милой и стройной гимнастки Алина превратилась в «деревенщину», убеждены поклонники.

«Была красивая девка такая, с изюмом еще каким. А стала приемница Бабкиной», «что-то для 36 лет она плоховато стала выглядеть», «Да ей детей можно пугать! Растолстела, неухоженная, как деревенщина», «не просто разжирела, там в лице все глобальнее поменялось, за раз как будто на лет 15 постарела», «я очень извиняюсь, а что с Алиной случилась, что она стала как Россия?», - высмеяли в Сети изменения во внешности Кабаевой.

Часть поклонников шутит, что нельзя грубо высказываться в адрес знаменитой гимнастки, ведь это «чревато серьезными последствиями». Подобного рода насмешки появились из-за слухов о том, что у Алины романтические отношения с Владимиром Путиным и именно она стала причиной развода президента с женой. По мнению журналистов, Кабаева даже детей родила от Владимира Владимировича. Несмотря на то, что спортсменка носит кольцо на безымянном пальце правой руки она категорически отказывается рассказывать о своей личной жизни.