У Волочковой будет инфаркт! Дубцова похвасталась эффектным шпагатом

Сегодня, 13:00

Бывшая «пышечка» борется за фигуру в компании молодого тренера.

За годы сольной карьеры поклонники успели повидать Ирину Дубцову в разных ипостасях. Она была блондинкой и брюнеткой, пела серьезные и веселые песни, была худышкой и девушкой, что называется «в теле».

На данный момент певица, похоже, не намерена возвращаться к прежним аппетитным формам и активно сражается с лишними килограммами. Так, в свою коллекцию Instagram-фото девушка пополнила снимком, где она (правда, не без помощи тренера) похвасталась перед подписчиками эффектным шпагатом. Да таким, что у примы-балерины Анастасии Волочковой от зависти, видимо, будет инфаркт.

«Доброе утро. Я всегда тянулась к прекрасному. Иногда одной правой ногой», - иронично подписала снимок певица.

Фанаты искренне восхитились спортивными достижениями Дубцовой, а также по достоинству оценили ее чувство юмора. Ведь только за первый час после публикации фото собрало 5 тысяч лайков.

Так держать, Ирина. Бодипозитив — это, конечно, хорошо, но вести активный образ жизни для здоровья значительно полезней.