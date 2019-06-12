Бросил «малолетку»? Изнасилованную Шурыгину выгнал из дома муж – сеть

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«Андрей, видимо, меня не хочет видеть», - заявила Диана. Брак близится к разводу, считают читатели.

Диана Шурыгина, прославившаяся тем, что заявилась на федеральный канал с заявлением о том, что была изнасилована на вечеринке, стала просто знаменитой особой. Тогда еще никто не знал, что на своем горе Диана позже будет буквально хайпить. С каждым разом в новостях появляется одна и та же фамилия, а сама Шурыгина будто притягивает к дурную славу.

После того, как школьница с успехом вышла замуж, скандалы и вовсе не прекратились. Девушка продолжает делать шоу из своей личной жизни, комментируя, выставляя ее на показ и на каналах на глазах у всей страны. Сейчас Диана решила опять намекнуть на то, что в браке с Андреем у них далеко не все гладко. На своей страничке в соцсети Instagram в разделе Stories она опубликовала несколько видеороликов, в одном из которых сделала заявление.

«Андрей должен скоро приехать, не знаю. Видимо, не очень сильно хочет меня видеть раз не приезжает», - грустно высказывается Диана.

Судя по ролику она приехала к родителям домой, а по предположению в сети, изнасилованную Шурыгину выгнал из дома муж. По словам фанатов, Диана слишком распущенная девушка, ей нужна слава, рейтинги, но никак не семейная жизнь.

Как раньше и заявляли, ни сама Шурыгина, ни ее муж Андрей браке не удовлетворены. Слухи о скандалах, изменах, беременности и абортах – не могут появиться на пустом месте.

Вывод многие смогли сделать еще в прошлый раз, по их мнению, брак между ребятами и вовсе фиктивный: у Дианы появилась защита и повод притягивать скандалы, а Андрей стал известным благодаря своей супруге, которая получает за это хорошие деньги.

Похоже, что мужчину окончательно «добила» его жена, рядом с которой он получает массу позора и неудобств, ведь Диана славится со всем не с положительной стороны.