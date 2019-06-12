«Верке Брежневой подкину» – Водонаева угрожает расправиться с певицей паучьим ядом

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Узнав о странных свойствах отсохшей паучьей лапки, Алёна тут же решила подбросить её своей сопернице в кофе.

Алёна Водонаева, экс-участница скандального телепроекта «Дом–2», модель и журналистка, в недавнем интервью заявила, что с Верой Брежневой у неё давний конфликт, который всё никак не решится. Видимо, вчера Алёна нашла один из способов решить эту «проблему».

В сезон, когда пауки сбрасывают с себя старую оболочку, о чём, конечно же, Алёна не знала, звезде рассказали о том, что на ворсинках паука может иметь в себе яд, который отравить любого. Впечатлительная модель, естественно, не удержалась и стала угрожать расправиться с Верой Брежневой, знаменитой певицей, с помощью паучьего яда.

«Я никогда не знала, что пауки тоже сбрасывают свою шкуру…А, ядовитые…Я с собой возьму, я знаю кому в кофе положить. Верке Брежневой подкину в стаканчик с кофе», – злобно подметила Алёна, долго вглядываясь в одну сухую паучью лапку.

Для многих фанатов стало шоком услышать публичные угрозы со стороны Алёны в «травле» Веры напрямую. Однако, очевидно, что конфликт двух знаменитостей не исчерпан, а только набирает обороты. Сейчас Вере важно быть аккуратной и не поддасться на искушения едой, которая может быть отравлена Алёной паучьим ядом. Однако не исключено, что Водонаева просто шутила.